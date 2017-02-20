Daily Mail: Пищальникову заставили молчать о допинг-системе в России?

В английских СМИ появилась очередная громкая новость относительно допинговый системы в России. На этот раз издание Daily Mail со ссылкой на свои источники утверждает, что бывший министр спорта России Виталий Мутко рекомендовал метательнице диска Дарье Пищальниковой не сообщать о допинговой системе страны. В 2013 году российская спортсменка обращалась в ВАДА и ИААФ и рассказала о существующей практике сокрытия положительных проб.



"Предполагается, что спортивное руководство страны обратилось к Пищальниковой и пояснило, что Московская антидопинговая лаборатория нужна стране для проведения Олимпийских игр, и потребовало от нее отказаться от своих слов. Источники считают, что изначально Пищальникова не согласилась выполнить требование. Однако позже ей обьяснили, что в том случае, если она пойдет навстречу, будет отстранена на 10 лет, а если нет – то пожизненно. В итоге Пищальникова была отстранена на 10 лет", – говорится в публикации Daily Mail.



Пищальникова дважды в карьере попадала под дисквалификацию. Вторая из них составила 10 лет и привела к аннулированию ее результата на Олимпийских играх-2012 – в Лондоне спортсменка завоевала серебро.