Член медицинского комитета РФС: "Российские футболисты за два года сдали более 2500 допинг-проб, только одна из них положительная"

Член медицинского комитета РФС Константин Моденов отметил, что среди допинг-проб российских футболистов за 2017-2018-й годы, только в одной были обнаружены запрещенные субстанции. Всего проб было около 2500.

- Принятые меры позволили Российскому футбольному союзу в 2017 и 2018 году избежать даже малейших проблем с антидопинговыми службами, - приводит ТАСС слова Моденова. - Из всего массива проб, сданных российскими футболистами в данный период, а их было более 2500, только одна содержала запрещенные субстанции. Я имею в виду 39-летнего Ивана Ершова из футбольного клуба "Псков-747", в пробе которого были обнаружены мельдоний и триметазидин.

Также отмечается, что Международная федерация футбола полностью признала отсутствие скрытых нарушений российскими футболистами антидопингового законодательства в последние два года.