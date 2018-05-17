Чиновники ВАДА поспорили по поводу восстановления РУСАДА

Правительственные чиновники и члены Международного олимпийского комитета (МОК) поспорили между собой во время заседания совета учредителей Международного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу, информирует Inside The Games.
Как отмечается, члены правительств обвинили спортивных чиновников в нарушении правила ВАДА и попытке восстановить в правах РУСАДА, которое не выполнило все критерии "дорожной карты". При этом ранее в ВАДА поступило письмо из России, которое в спортивном движении приняли как признание антидопинговых нарушений.
Напомним, что РУСАДА должно выполнить два условия для восстановления членства в ВАДА – признать доклад Ричарда Макларена и предоставить доступ к пробам в Московской лаборатории.
В совет учредителей ВАДА входит 38 человек – по 14 представителей от правительств и МОК. Напомним, в эти дни в Монреале проходит заседание исполкома и совета учредителей ВАДА. Ранее стало известно, что на исполкоме не будет обсуждаться вопрос соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу.