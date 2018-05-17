Чиновники ВАДА поспорили по поводу восстановления РУСАДА

Правительственные чиновники и члены Международного олимпийского комитета (МОК) поспорили между собой во время заседания совета учредителей Международного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу, информирует Inside The Games.

​Как отмечается, члены правительств обвинили спортивных чиновников в нарушении правила ВАДА и попытке восстановить в правах РУСАДА, которое не выполнило все критерии "дорожной карты". При этом ранее в ВАДА поступило письмо из России, которое в спортивном движении приняли как признание антидопинговых нарушений.

Напомним, что РУСАДА должно выполнить два условия для восстановления членства в ВАДА – признать доклад Ричарда Макларена и предоставить доступ к пробам в Московской лаборатории.

В совет учредителей ВАДА входит 38 человек – по 14 представителей от правительств и МОК. Напомним, в эти дни в Монреале проходит заседание исполкома и совета учредителей ВАДА. Ранее стало известно, что на исполкоме не будет обсуждаться вопрос соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу.