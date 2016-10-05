22:23 | ДОПИНГ

Чемпион США Варданян подозревается в приеме допинга

0
0
0

Чемпион США по тяжелой атлетике Норик Варданян временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Варданян подозревается в приеме запрещенного средства – дегидрохлорметилтестостерона.

Варданян вместе с родителями переехал в США и в 2008 году стал чемпионом страны по тяжелой атлетике. В 2009 году он вернулся в Армению и в составе этой страны выступил на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, где занял 11-е место.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ