Чемпион США Варданян подозревается в приеме допинга

Чемпион США по тяжелой атлетике Норик Варданян временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Варданян подозревается в приеме запрещенного средства – дегидрохлорметилтестостерона.

Варданян вместе с родителями переехал в США и в 2008 году стал чемпионом страны по тяжелой атлетике. В 2009 году он вернулся в Армению и в составе этой страны выступил на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, где занял 11-е место.