17:18 | ДОПИНГ

Целевая группа по допинг-тестам уделяет особое внимание российским спортсменам


Целевая группа, созданная при участии МОК и ВАДА, уделяет особое внимание проверке российских спортсменов на допинг в преддверии Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщает официальный сайт МОК. Задачей данной группы является углубленное допинг-тестирование, более строгое, чем проверки iNADO и национальных федераций. 

Ранее стало известно, что олимпийский саммит поддержал намерение исполкома МОК решить вопрос участия россиян в Играх-2018 в декабре.

Олимпийский саммит назвал неприемлемыми призывы наказать спортсменов РФ до конца расследования 

Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий