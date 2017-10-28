Целевая группа по допинг-тестам уделяет особое внимание российским спортсменам

Целевая группа, созданная при участии МОК и ВАДА, уделяет особое внимание проверке российских спортсменов на допинг в преддверии Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщает официальный сайт МОК. Задачей данной группы является углубленное допинг-тестирование, более строгое, чем проверки iNADO и национальных федераций.

Ранее стало известно, что олимпийский саммит поддержал намерение исполкома МОК решить вопрос участия россиян в Играх-2018 в декабре.

Олимпийский саммит назвал неприемлемыми призывы наказать спортсменов РФ до конца расследования