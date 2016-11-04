17:34 | ДОПИНГ

CAS сократил срок дисквалификации алжирца Белаили, употребившего кокаин

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Спортивный арбитражный суд принял решение о сокращении срока дисквалификации алжирского футболиста Юсефа Белаили, который ранее был уличен в употреблении кокаина, сообщает пресс-служба CAS. В марте ФИФА отстранила игрока на четыре года. Сегодня CAS сократил этот срок до двух лет. Вернуться в футбол Белаили сможет 19 сентября 2017 года.

Ранее игрок признался, что в августе 2015 года курил кальян на вечеринке с друзьями. По словам Белаили, он не знал, что в табак был подмешан кокаин.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а друзья у него Ерёменко с Дзагоевым, видимо)

18:15

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