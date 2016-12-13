15:28 | ДОПИНГ

CAS ожидает сотни исков после доклада Макларена

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Генеральный секретарь CAS Матье Риб считает, что после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, будет подано множество исков. Он добавил, что в организации работает достаточно сотрудников, которые смогут обработать эти запросы.

– Мы ожидаем множество исков в CAS. Речь идет о 100, 200 или даже большем количестве обращений, – приводит слова Риба AFP. – Естественно, что исков будет много, ведь в докладе говорилось о том, что в махинации с допингом были вовлечены более 1000 спортсменов. Однако в CAS достаточно сотрудников, чтобы обработать такое количество запросов.

Ричард Макларен представил свой доклад 9 декабря, обвинив Россию в организации системы допинг-мазинаций.

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