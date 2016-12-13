CAS ожидает сотни исков после доклада Макларена

Генеральный секретарь CAS Матье Риб считает, что после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, будет подано множество исков. Он добавил, что в организации работает достаточно сотрудников, которые смогут обработать эти запросы.

– Мы ожидаем множество исков в CAS. Речь идет о 100, 200 или даже большем количестве обращений, – приводит слова Риба AFP. – Естественно, что исков будет много, ведь в докладе говорилось о том, что в махинации с допингом были вовлечены более 1000 спортсменов. Однако в CAS достаточно сотрудников, чтобы обработать такое количество запросов.

Ричард Макларен представил свой доклад 9 декабря, обвинив Россию в организации системы допинг-мазинаций.