CAS опубликовал мотивировочную часть решений по Зубкову и Легкову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений по бобслеисту Александру Зубкову и лыжнику Александру Легкову. В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ряда российских участников Олимпиады-2014. В их число вошли и Зубков с Легковым, которые также были пожизненно отстранены от участия в Играх. CAS снял с них пожизненную дисквалификацию, но оставил в силе аннулирование результатов Игр в Сочи у Зубкова. Напомним, что Зубков на домашней Олимпиаде завоевал золотые медали в двойках и четверках, а Легков взял золото на 50 км и серебро в эстфете 4x10 км.

В мотивировочной части по Зубкову CAS пояснил, что его допинг-пробы не содержали запрещенных препаратов, однако аномальный уровень соли позволяет прийти к выводу, что образцы были заготовлены заранее для подмены на Играх.

В случае с Легковым CAS считает, что МОК не удалось доказать нарушение антидопинговых правил.

Зубков завершил карьеру после Игр в Сочи и на данный момент возглавляет Федерацию бобслея России. Легков объявил о завершении карьеры этой зимой.