CAS объединит апелляции российских спортсменов и рассмотрит их до 27 января

Юрист Артем Пацев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать по отдельности иски, которые были поданы отстраненными российскими спортсменами. Все апелляции будут объедены и рассмотрены до 27 января.

– CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца – до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело.

Напомним, что МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх-2018 43 российских спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил. На Игры-2018 в Пхенчхан россияне поедут под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России".