CAS объединит апелляции российских спортсменов и рассмотрит их до 27 января

Юрист Артем Пацев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать по отдельности иски, которые были поданы отстраненными российскими спортсменами. Все апелляции будут объедены и рассмотрены до 27 января.
– CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца – до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело.
Напомним, что МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх-2018 43 российских спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил. На Игры-2018 в Пхенчхан россияне поедут под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России".
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ЛокоМотив
жучило,срочно меняй списки
13:42
kolos249
Всем откажут. А те, кого дяди с МОК снисходительно соизволят допустить до ОИ, поползут по корейской земле с белыми флажками в дрожащих ручонках и в нейтральном тряпье на тушках.
13:41
Снежик
Это информация об уже сделанном решении, которое проще всем оптом озвучить. Русские виновны, по единственному обстоятельству - русскости. Различия в остальных обстоятельствах не играют значения, достаточно одного -флаговой принадлежности.
13:11
Джон....Сильвер
При таком раскладе - решение очевидно. И оно не в пользу наших будет. Такой подход означает - что будет одно решение из двух вариантов. Почему - наказание в этом случае наиболее реальный вариант? Да потому, что нельзя всех спортсменов рассматривать одинаково. Одни в свое время реально употребляли допинг, но уже "отмотали" свой срок, у других нашли какие-то царапины на пробах, при этом допинга не обнаружили, у третьих и царапин не было, но вроде как под подозрение могли попасть. У каждого своя история - а всех под одну гребенку. Офигеть от такого суда!
12:25
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну вот и все. Коллективная ответственность всех и накроет. Всем откажут. Хотя дела должны быть персональные и рассматриваться отдельно. поганцы юристишки, наймиты.
12:02