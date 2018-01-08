11:53 | ДОПИНГ

CAS объединит апелляции российских спортсменов и рассмотрит их до 27 января

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Юрист Артем Пацев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать по отдельности иски, которые были поданы отстраненными российскими спортсменами. Все апелляции будут объедены и рассмотрены до 27 января.

– CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца – до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело.

Напомним, что МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх-2018 43 российских спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил. На Игры-2018 в Пхенчхан россияне поедут под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4860516

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЛокоМотив

жучило,срочно меняй списки

13:42

kolos249

Всем откажут. А те, кого дяди с МОК снисходительно соизволят допустить до ОИ, поползут по корейской земле с белыми флажками в дрожащих ручонках и в нейтральном тряпье на тушках.

13:41

Снежик

Это информация об уже сделанном решении, которое проще всем оптом озвучить. Русские виновны, по единственному обстоятельству - русскости. Различия в остальных обстоятельствах не играют значения, достаточно одного -флаговой принадлежности.

13:11

Джон....Сильвер

При таком раскладе - решение очевидно. И оно не в пользу наших будет. Такой подход означает - что будет одно решение из двух вариантов. Почему - наказание в этом случае наиболее реальный вариант? Да потому, что нельзя всех спортсменов рассматривать одинаково. Одни в свое время реально употребляли допинг, но уже "отмотали" свой срок, у других нашли какие-то царапины на пробах, при этом допинга не обнаружили, у третьих и царапин не было, но вроде как под подозрение могли попасть. У каждого своя история - а всех под одну гребенку. Офигеть от такого суда!

12:25

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну вот и все. Коллективная ответственность всех и накроет. Всем откажут. Хотя дела должны быть персональные и рассматриваться отдельно. поганцы юристишки, наймиты.

12:02