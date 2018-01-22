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CAS намерен заслушать дела всех 39 российских спортсменов до вечера субботы


Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен до вечера субботы заслушать апелляции всех 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, начались сегодня в Женеве и будут продолжаться до 27 января.

 
Две недели остается до момента, как будет сформирован состав наших спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в&nbsp;Пхенчхане в статусе &quot;олимпийских атлетов из России&quot;. При этом вопросы по&nbsp;участию в Играх почти полусотни наших&nbsp;&quot;зимников&quot; прояснит Спортивный арбитражный суд (CAS) в&nbsp;Лозанне.Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?

– 39 апелляций будут заслушаны на этой неделе, в слушаниях примут участие все заинтересованные стороны, – приводит ТАСС слова генерального секретаря CAS Матье Риба. – Спортсмены будут присутствовать на заседаниях, но мы не знаем, все ли из них смогут появиться. Они будут заслушаны один за другим на протяжении всей недели. Я не могу сказать вам больше о графике слушаний, поскольку он еще обсуждается с адвокатами и арбитрами, но я могу подтвердить, что они продлятся до субботы, в крайнем случае – до вечера субботы. Решения не будут объявлены до окончания слушаний и, возможно, не раньше 30 или 31 января.

Напомним, 5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, что не позволит сборной России выступить на Играх в Южной Корее в полном составе. Решение было вынесено на основании отчетов двух комиссий МОК – под руководством Дениса Освальда (занимался перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи) и Самуэля Шмида (расследовал дело о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами).

По результатам деятельности комиссии Освальда результаты 43 российских спортсменов с Игр-2014 были аннулированы, также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Макларен и Родченков выступят по делам 39 российских атлетов в CAS только один раз 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4892265​

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