CAS использовал доклад Макларена при дисквалификации Пятых

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пользовался данными доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена при вынесении решения по делу российской легкоатлетки Анны Пятых, выступающей в тройном прыжке, сообщает AP. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года.

Информация из доклада Макларена впервые была использована для дисквалификации спортсмена. Судья CAS Йенс Эвальд постановил, что "косвенные доказательства", содержащиеся в документах, были достаточными для того, чтобы доказать вину Пятых.