Бывший игрок УГМК принимала глюкокортикостероид

Четырехкратная олимпийская чемпионка по баскетболу Сью Берд заявила во время сдачи допинг-пробы в апреле 2016 года, что совершила две инъекции кеналога – препарата с действующим веществом триамцинолоном, являющегося глюкокортикостероидом, информирует RT со ссылкой на предоставленные хакерской группой Fancy Bears документы. 24 мая Берд также призналась, что приняла перед сдачей анализа мелоксикам – нестероидный противовоспалительный препарат из группы оксикамов, сходный с пироксикамом.

Кеналог входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства, однако разрешен к применению во внесоревновательный период. Отметим, что американка известна российским болельщикам по выступлениям за московское "Динамо" (2004-2006), "Спарта&К" (2006-2011) и УГМК (2011-2014).

Напомним, что группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В число этих спортсменов вошли в том числе американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский велогонщик Крис Фрум, сербский баскетболист Милош Теодосич. Также в списках значится представитель России – боксер Миша Алоян.