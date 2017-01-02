Бывший гендиректор ВАДА: "Масштабы проблемы допинга в России ошеломляют"

Бывший гендиректор ВАДА Дэвид Хоумэн назвал "ошеломляющими" проблемы с допингом в российском спорте. По его мнению, россиян нельзя допускать к Олимпиаде-2018, если они не докажут, что очистили свой спорт от допинга.

- Мне кажется, не все понимают масштабы проблемы в полной мере, - цитирует Stuff Хоумэна. - Они просто ошеломляют. В настоящее время санкции могут применить более чем к 600 спортсменам. Можно провести сравнение между Армстронгом и Россией. Армстронг признался, Россия же все отрицает. Так они действуют на международной арене.

МОК не принял должных мер перед Рио, и это прискорбно. Сейчас им нужно занять тверудю позицию и быть сильными. ВАДА должно настаивать на том, что Россия сможет вернуться только после полного очищения и доказательств, что оно проведено.

Россияне собираются выступить в зимней Олимпиаде и лишение их этого права будет серьезным ударом. Но если они не подтвердили изменения, то должны быть отстранены.