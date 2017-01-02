Бывший гендиректор ВАДА: "Масштабы проблемы допинга в России ошеломляют"

Бывший гендиректор ВАДА Дэвид Хоумэн назвал "ошеломляющими" проблемы с допингом в российском спорте. По его мнению, россиян нельзя допускать к Олимпиаде-2018, если они не докажут, что очистили свой спорт от допинга.
- Мне кажется, не все понимают масштабы проблемы в полной мере, - цитирует Stuff Хоумэна. - Они просто ошеломляют. В настоящее время санкции могут применить более чем к 600 спортсменам. Можно провести сравнение между Армстронгом и Россией. Армстронг признался, Россия же все отрицает. Так они действуют на международной арене.
МОК не принял должных мер перед Рио, и это прискорбно. Сейчас им нужно занять тверудю позицию и быть сильными. ВАДА должно настаивать на том, что Россия сможет вернуться только после полного очищения и доказательств, что оно проведено.
Россияне собираются выступить в зимней Олимпиаде и лишение их этого права будет серьезным ударом. Но если они не подтвердили изменения, то должны быть отстранены.
Буква Ё
Kharyok1, просто уважаемые господа вроде Vladimir, Don, Антимайдан и иже с ними уверены, что доказательства должны прислать им лично по почте, с "нотариально заверенными скриншотами", пробирками с допинг-пробами и т.д. Ну или Царь самолично должен сказать, т.к. его мнение не может быть неверным. Иначе доказательств нет, даже если они есть:) Как креационисты, которым всю цепочку эволюции показывают наглядно, а они: "А где доказательства?"
22:35
sLot
Может ещё и водители "КАМАЗов" какой-либо допинг употребляли на Дакаре? Как же тогда саму Ю.Степанову уличили в употреблении допинга в самой России?
22:29
Буква Ё
Все, кто против допинга - против России. Россия и допинг - братья! Слава допингу, смерть пятой колонне!
22:29
Платошкин Андрей
Thomas_Boy да это европейский м*у*д*а*ч*о*к.
22:26
Thomas_Boy
Kharyok1 ____________ Докажи, что доказано.
22:17
Kharyok1
Дуракам вложили в уши глупейший лозунг "где доказательства? Их нет". Милые дурни, эти доказательства есть. Просто стандарты этих доказательств несколько отличаются от стандартов доказательств в уголовном делопроизводстве. Вы почитайте Кодекс WADA и перестаньте размахивать этим лозунгом как дурень пустым мешком. Всё давно доказано.
22:13
Долой марионеток-макларенеток
Клоун в восемнадцатой степени...
22:05
Felix BARSA
Пендосы все никак не успокоятся, нашим нужно подавать в суд, мало ли кто царапал пробирки, за них ВАДА отвечала, вот пусть и скажут, кто царапал, причем здесь спортсмены, они мочу отдали и ушли!!!
22:03
Антимайдан
Они - "мировой гегемон" и искренне считают себя вправе определять - кто виновен, а кто нет. Они - безо всяких доказательств! - назначили Россию "виновной". И теперь требуют, что бы Россия доказала им, что - невиновна.
21:57
Тропическая гемангиома Мовсисяна
можно очиститься от допинга, но вот царапать пробирки российских чемпионов можно вечно))) система устроена так, что ВАДА неприкасаема)))
21:53
Семь ветров
Такое впечатление что экспертов из Госдепа расклонировали и распихали по разным дыркам, откуда они вещают всякую чепуху. Ни одного реального факта так и не было приведено, хотя для либерастов большего и не надо.))
21:51
Реалист!
Что такое - могут применить к 600 спортсменам? А могут же и не применить.
21:50
Vlаdimir
Хоть бы одно доказательство привел, ШУТ!!!
21:44