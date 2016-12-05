Бюджет РУСАДА увеличат в два раза

Начиная со следующего года бюджет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) увеличится в два раза, утверждает РБК. Рост бюджета рассчитан на ближайшие три года.

Соответствующая поправка, которую предложил первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, была принята 3 декабря комитетом Думы. Бюджет организации в итоге должен увеличиться до 556 миллионов рублей. Ранее сумма составляла 252 миллиона в год.

Напомним, в прошлом году ВАДА утвердило решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Агентство до сих не было восстановлено в правах.