14:05 | ДОПИНГ

Британский член МОК, требовавший отстранить Россию от Рио-2016, считает, что россияне утратили доверие в мире

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Британский скелетонист и член МОК Адам Пенгилли на заседании ВАДА заявил, что Россия утратила доверие спортсменов по всему миру. Ранее он стал единственным членом исполнительного комитета, настаивавшим на отстранении всей сборной России от Олимпиады-2016 на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Очевидно, что доверие к россиянам было утрачено у многих спортсменов по всему миру, - цитирует Inside the Games Пенгилли. 

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vlаdimir

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