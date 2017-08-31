Британские ученые подготовят новый допинг-тест к Олимпиаде-2020

Британские исследователи из Университета в Брайтоне подготовят новый сверхэффективный допинг-тест, который поможет с высокой точностью выявлять запрещенные вещества в организмах спортсменов, сообщает Times. По информации источника, прорывной метод будет готов к использованию на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

- Уверены, что наш метод будет готов до начала Олимпиады в Токио, - сказал глава исследовательской группы, профессор Яннис Поциладис. - Я настроен оптимистично. За последние годы проблема допинга стала актуальнее. Надеюсь, что наш тест поможет остановить эту неприятную тенденцию.

Отмечается, что МОК и ВАДА направили на исследование 540 тысяч фунтов стерлингов. Планируется, что новый допинг-тест позволит обнаруживать запрещенные вещества в организмах спортсменов даже через несколько недель после их применения.