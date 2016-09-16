Британские спортсмены, указанные в отчете хакеров, имеют терапевтическое исключение

Исполнительный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид осудила вмешательство хакеров в базу данных ВАДА. По ее словам, использование личной информации недопустимо в деле разрушения антидопинговой системы.
– Мы осуждаем последнее раскрытие личной информации четырех британских спортсменов, – цитирует официальный сайт UKAD Сэпстид. – Мы предложили этим спортсменам свою поддержку. Будем продолжать поддерживать наших спортсменов. Контактировали с ними по поводу системы терапевтического исключения (TUE). Не понимаем, зачем кто-то будет использовать личную информацию спортсменов, чтобы подорвать глобальную систему борьбы с допингом. Эти спортсмены имеют TUE. Использование TUE законно, эти спортсмены на законных основаниях применяют определенные вещества. Эти спортсмены получают медицинскую помощь в рамках антидопинговых правил.
Pleafant
Похоже,все страны подсуетились и обложились справками,только наши жрут допинг втихаря.
23:43 16 сентября
Borg-se
Паралимпиада да и только...
23:24 16 сентября
Benpb_bl
Вепрь Ы не больной)))
23:21 16 сентября
harya88
Benpb_bl Больной???
23:18 16 сентября
tryam
под дурака все косят, а другого больше не остается
23:17 16 сентября
Benpb_bl
"...здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, стоят во главе российского спорта и государства в целом"
23:09 16 сентября