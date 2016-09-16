22:54 16 сентября | ДОПИНГ

Британские спортсмены, указанные в отчете хакеров, имеют терапевтическое исключение

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Исполнительный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид осудила вмешательство хакеров в базу данных ВАДА. По ее словам, использование личной информации недопустимо в деле разрушения антидопинговой системы.

– Мы осуждаем последнее раскрытие личной информации четырех британских спортсменов, – цитирует официальный сайт UKAD Сэпстид. – Мы предложили этим спортсменам свою поддержку. Будем продолжать поддерживать наших спортсменов. Контактировали с ними по поводу системы терапевтического исключения (TUE). Не понимаем, зачем кто-то будет использовать личную информацию спортсменов, чтобы подорвать глобальную систему борьбы с допингом. Эти спортсмены имеют TUE. Использование TUE законно, эти спортсмены на законных основаниях применяют определенные вещества. Эти спортсмены получают медицинскую помощь в рамках антидопинговых правил.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Pleafant

Похоже,все страны подсуетились и обложились справками,только наши жрут допинг втихаря.

23:43 16 сентября

Borg-se

Паралимпиада да и только...

23:24 16 сентября

Benpb_bl

Вепрь Ы не больной)))

23:21 16 сентября

harya88

Benpb_bl Больной???

23:18 16 сентября

tryam

под дурака все косят, а другого больше не остается

23:17 16 сентября

Benpb_bl

"...здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, стоят во главе российского спорта и государства в целом"

23:09 16 сентября

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