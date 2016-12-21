Безуглов - про терапевтические исключения: "Таких, как Байлз, у нас называют непоседами"

Главный врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов рассказал свое отношение к практике терапевтических исключений. По словам врача, в России она также распространена.

– Как относитесь к тому, что американцам по медицинским показаниям прописывают запрещенные препараты, как в случае с гимнасткой Симоной Байлз и теннисисткой Сереной Уильямс?

– Все относительно. Терапевтические исключения используют во всем мире, в том числе и у нас – в год оформляют 25-28. Другой вопрос – на какие заболевания. Есть такие, когда можно соревноваться, и тогда подобные исключения помогают спортсменам реализовать себя, но не получить преимущество.

А есть, условно, врожденные заболевания, с которыми человек пришел в спорт. Он достиг какого-то уровня, а потом начал применять эти препараты. Байлз же не всю жизнь получала сильные лекарства. Та же Уильямс не первый год в спорте и вряд ли применяла препараты все время – значит, раньше могла тренироваться без них. Тут нужно спрашивать экспертов, обосновывавших целесообразность применения препаратов. Уильямс разрешали – и у меня тоже много вопросов по этой ситуации. Ведь если вход идут обезболивающие, значит боль очень сильная. Надо ли с такой играть и терпеть? Считаю, что человек должен вылечиться и выступать здоровым. Как это делается, например, в России.

– То есть вы не допускали бы таких спортсменов до соревнований?

– Если боль такая сильная, что требуется применение наркотических анальгетиков, понятно, что нет.

– А таких, как Байлз, у которой синдром дефицита внимания и гиперактивности?

– У нас такого диагноза, по сути, нет. Таких детей просто называли непоседами и их не считали больными. Я ни разу не слышал о попытках назначения им каких-то препаратов. Если человек достигает уровня победителя Олимпиады, значит, не такой уж у него дефицит внимания. И он ему не мешал взять олимпийское золото. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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