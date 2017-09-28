Басманный суд заочно арестовал Родченкова

Сегодня состоялось заседание Басманного суда Москвы, во время которого было принято решение заочно арестовать информатора ВАДА Григория Родченкова, сообщает "Р-Спорт".

– Суд заочно избрал меру пресечения, – заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Напомним, что Родченков был главным информатором в отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре стало известно, что дела 95 спортсменов из 96, фигурирующих в докладе, были закрыты за недостатком доказательств.