02:25 | ДОПИНГ

Баскетболистка Делле Донн "поблагодарила" хакеров, взломавших базу данных ВАДА

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Американская баскетболистка Елена Делле Донн не оставила без внимания сегодняшнее сообщение о взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых также входит гимнастка Симона Байлз и сестры Серена и Винус Уильямс.

"Хочу поблагодарить хакеров, которые сообщили миру о том, что я легально принимаю лекарство, которое прописано мне в соответствии с диагнозом, и в отношении которого ВАДА сделало для меня исключение. Спасибо, ребята", – написала на своей странице в твиттере Донн.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для сестер Уильямс и Симоны Байлз


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КОММЕНТАРИИ (3)
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Begun

Вадовские гомосеки ничего лучшего не придумали и все свалили на Россию. Разогнать нужно эту гомосечную компанию

03:14

Begun

Чего дурочкой прикидываться? Без допинга слабо выступать? Где же чистая борьба в спорте? Америкосам всем и все разрешили. Бабки решают все

03:11

Thomas_Boy

Мой доктор говорит, что мне жизненно необходимы кокейн, станозолол и две дольки апельсина. Мне ВАДА разрешит это все? А я смогу потом на ОИ выступить?

02:39

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