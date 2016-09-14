Баскетболистка Делле Донн "поблагодарила" хакеров, взломавших базу данных ВАДА

Американская баскетболистка Елена Делле Донн не оставила без внимания сегодняшнее сообщение о взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых также входит гимнастка Симона Байлз и сестры Серена и Винус Уильямс.
"Хочу поблагодарить хакеров, которые сообщили миру о том, что я легально принимаю лекарство, которое прописано мне в соответствии с диагнозом, и в отношении которого ВАДА сделало для меня исключение. Спасибо, ребята", – написала на своей странице в твиттере Донн.
Begun
Вадовские гомосеки ничего лучшего не придумали и все свалили на Россию. Разогнать нужно эту гомосечную компанию
03:14
Begun
Чего дурочкой прикидываться? Без допинга слабо выступать? Где же чистая борьба в спорте? Америкосам всем и все разрешили. Бабки решают все
03:11
Thomas_Boy
Мой доктор говорит, что мне жизненно необходимы кокейн, станозолол и две дольки апельсина. Мне ВАДА разрешит это все? А я смогу потом на ОИ выступить?
02:39