Баскетболистка Делле Донн "поблагодарила" хакеров, взломавших базу данных ВАДА

Американская баскетболистка Елена Делле Донн не оставила без внимания сегодняшнее сообщение о взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых также входит гимнастка Симона Байлз и сестры Серена и Винус Уильямс.

"Хочу поблагодарить хакеров, которые сообщили миру о том, что я легально принимаю лекарство, которое прописано мне в соответствии с диагнозом, и в отношении которого ВАДА сделало для меня исключение. Спасибо, ребята", – написала на своей странице в твиттере Донн.