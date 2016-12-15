Балахничев предложил добровольно отказаться от всех международных стартов в России в 2017 году

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев в своем "Живом журнале" обратился к коллегам с предложением добровольно перенести все соревнования, намеченные на 2017 год в России, в другие места. По мнению Балахничева, таким образом Россия может вернуть долг мировому спорту.
Приводим обращение специалиста полностью:
Давайте проявим мужество и самоуважение
Дорогие коллеги,
Мы живем в новой реальности. Идеалы Олимпийского движения пали. Перефразируя классика – спорт стал продолжением холодной войны другими средствами. Россию позиционируют как чумной допинговый барак. Виноваты в этом мы. Время на упреждение катастрофы бездарно упущено. Реакция русских на доклад Макларена уже никому не интересна. Началось изгнание России из условно приличного общества. То есть такого общества, в отношении которого пока не проведено антидопинговое расследование за 2 миллиона долларов.
Собственные ошибки и политическое бессилие привели нас на допинговое аутодафе. Коллеги, давайте проявим мужество и самоуважение. Тем самым облегчим нашим иностранным друзьям участь принятия неизбежных решений. В истерической атмосфере уже нет места для общего спортивного праздника. Нам нужно фиксировать убытки и строить новую жизнь. Поэтому я предлагаю обсудить вопрос о добровольном переносе из России международных соревнований 2017 года.
Наша главная цель – попасть на Олимпиаду и провести ФИФА в 2018 году. Следующий год нужно потратить на расчистку Авгиевых конюшен и открыто заказать расследования в отношении особо ярых критиков. Поможем Коэ разобраться в истории со 150 элитными допингерами-клиентами Марка Бонара и его подопечной спортсменкой Рэдклифф. Американцам явно нужна наша поддержка в разработке методов выявления генного допинга. Давайте, наконец то, уберем с женских пьедесталов мужеподобных гермафродитов. Чистый спорт – дело общее. Нам помогли увидеть ошибки, теперь мы обязаны оказать встречную услугу.
Однако основной приоритет 2017 года это детско-юношеский спорт. Будущее. Наши проблемы должны решить мы, а дети имеют право выйти на чистую арену.
В. Балахничев.
mobile_actor
Балахничев сам уличен в огранизации системы допинговании российских легкоатлетов. Каким же бесстыдным человеко надо быть, чтобы в его положении делать такие заявления.
18:46
kozban400
Являюсь постоянным последовательным критиком Валентина Васильевича! И это его обращение ничего нового для меня не открыло. 1. Так и не могу узнать, что ж у него с судом в Лозанне? Проинформировал бы общественность. 2. Сами знаете, кто первым кричит "держи вора". 3. Не понимаю: так есть уголовное дело в отношении прежних руководителей федерации лёгкой атлетики России, или руководители МВД могут что-то "ляпнуть" и уйти в отставку. 4. А соревнования нам, наоборот, как никогда нужны. 5. Зачем СМИ транслируют таких людей? Да-с ..... . Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. ("There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.") (Трагедия «Гамлет», акт I, сцена IV)
18:29
RoyalHunter
а бабосики кто нам вернет в случае нашего добровольного отказа? да ещё и неустойку влепят за не выполнение контрактов. Умник, однако
18:17
pojarniy
Ты бы так думал когда деньги (450 тыс. доллларов) от Шобуховой за участие в Олимпиаде-14 года передавал в федерацию легкой атлетики. Или решил покаиться. Или когда Родченков вас спасал на ЧМ в Москве по ллегкой атлетике. Запел. Сдеть бы тебе в кутузке.
18:07
Slim Taller
Хорошо отказываться от соревнований,если их и так заберут.С таким же успехом можно бойкотировать и участие в соревнованиях,например,легкоатлетам.
17:38
riper
И это руководитель нашего спорта, совсем недавно! Ть-фу. И что мы теперь хотим?
17:28
shpasic
всё правильно, это хитрый ход, чтобы не проводить Кубок Конфедераций, к которому Распил-Арену построить не успеют.
16:57
onlywhitespartak
Странное предложение как минимум , я предлагаю бойкотировать те соревнования которые перенесут из России ! Если не хотят с нами дружить , то зачем надвязываться !? Надо быть самодостаточными людьми ! А то во первых будут пытаться засуживать там где это возможно и создавать неудобства , а если даже выиграем то обливать грязью , ну и зачем это надо !???
16:47
ЮКИ
валік,повертайсь додому в Лучеськ Великий!нема тобі,що робити в московії!
16:45
spetrov
...Что же касется новости - никто никакие действия за услугу не примет. Не надейтесь.
16:43
spetrov
Странное обращение. Странный текст новости про "вернуть долг мировому спорту".
16:42