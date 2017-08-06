Бах заявил о появлении нового метода перепроверки проб с Олимпиады-2014

Президент МОК Томас Бах заявил, что недавно появился новый метод, который позволит провести точную судебную экспертизу проверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014. В 2016 году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил доклад о допинге в российском спорте. В частности, утверждалось, что пробы россиян с Игр в Сочи содержат следы постороннего вскрытия. В общей сложности метод подмены допинг-проб применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год. МОК принял решение перепроверить все допинг-пробы россиян с Игр-2010, 2012 и 2014.

- Несколько недель назад был обнаружен метод, который позволит провести экспертизу царапин на пробирках, обоснованную юридически, - цитирует gva.be Баха.