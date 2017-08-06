Бах заявил о появлении нового метода перепроверки проб с Олимпиады-2014

Президент МОК Томас Бах заявил, что недавно появился новый метод, который позволит провести точную судебную экспертизу проверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014. В 2016 году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил доклад о допинге в российском спорте. В частности, утверждалось, что пробы россиян с Игр в Сочи содержат следы постороннего вскрытия. В общей сложности метод подмены допинг-проб применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год. МОК принял решение перепроверить все допинг-пробы россиян с Игр-2010, 2012 и 2014.
- Несколько недель назад был обнаружен метод, который позволит провести экспертизу царапин на пробирках, обоснованную юридически, - цитирует gva.be Баха.
Мару_Саймон
Как рюцке быстро забывают о добре. Да вате нужно на коленях перед Бахом стоять за то, что фактически с его жеста доброй воли наших спортсменов в принципе пустили в Рио, хотя по-хорошему нужно было за километр не подпускать
00:59
spetrov
"который позволит провести экспертизу царапин на пробирках, обоснованную юридически" - Чушь какая-то. Больше похоже на то, чтобы "объяснить" каким-то образом так, чтобы поменьше придирались к голословности обвинений.
23:23 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мне кажется эта тема уже несколько поднадоела. все царапины на ссаных банках ищут... может просто поменять способ взятия проб и брать вместо мочи кал??? было бы забавно)). его явно подделать будет сложнее.
23:17 6 августа
shpasic
какой метод, если уже все пробирки вскрыли сами же?
23:13 6 августа