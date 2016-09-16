Бах призвал Россию помочь остановить Fancy Bears

Президент МОК Томас Бах призвал Россию помочь остановить хакеров, которые раскрыли данные о приеме запрещенных препаратов известными спортсменами со всего мира, информирует AP. Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам. Среди них есть и медалисты Олимпиады в Рио: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн, российский боксер Миша Алоян и другие.



