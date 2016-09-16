Бах призвал Россию помочь остановить Fancy Bears

Президент МОК Томас Бах призвал Россию помочь остановить хакеров, которые раскрыли данные о приеме запрещенных препаратов известными спортсменами со всего мира, информирует AP. Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам. Среди них есть и медалисты Олимпиады в Рио: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн, российский боксер Миша Алоян и другие.
sergs1
http://www.sports.ru/tennis/1043917364.html
20:04
sergs1
MMT Началась именно истерика. Все преподносится как самое страшное преступление "свободного мира" - нарушение тайны личной жизни и прочее из серии неприкосновенных свобод. И цветет именно истерика - как же так - наших душек-лапочек обидели. А они честнейшие, кристалльные самые все. +++++++++++ А это так и есть. Потому что публикуются данные, полученные незаконным путем. Причем, без сопутствующей информации-что, когда, зачем и сколько. Читающий эти "разоблачения" обыватель видит ФИО и страшное название препарата, от которого волосы дыбом. А что, что частенько эти препы используются для снятия посттравматического состояния и не оказывают прямого влияния на результаты, им не объясняют. Поэтому, такая инфа не должна быть достоянием широкой публики.
20:00
Berkut-7
Ахаха, то есть западные мутанты под химией это норма и все законно, наши значит зло внепланетное , котрое нужно отстранить?) Такая гниль кругом , просто криминал на криминали, сидят там всех своих покрывают по полнйо программе, Шарапова значит виновна, а сестры Уильмс аскорбинки принимали , пора закрывать эту гнилую контору по имени ВАДА
19:54
MMT
Началась именно истерика. Все преподносится как самое страшное преступление "свободного мира" - нарушение тайны личной жизни и прочее из серии неприкосновенных свобод. И цветет именно истерика - как же так - наших душек-лапочек обидели. А они честнейшие, кристалльные самые все.
19:46
Джон....Сильвер
Спорт прогнил. И самое мерзкое, что эти твари западные нагло стараются переложить свою вину на Россию! Что же молчит этот "правдолюбец" Зеппельт, обвинявший Россию в допинге? Почему - ты борец с допингом не проявляешь последовательность??? Российской власти нужно сильнее бороться с несправедливостью в отношении нашей страны! Теперь только идиоту полному может быть не понятно, что РФ дробят в спорте не за допинг, к тому же так и не доказанный, а это чистой воды политика!!!
19:45
sergs1
MMT sergs1 С TUE они или с HUE - законно, чего бздят? А то очень чего-то все переживают за спокойствие и безмятежность хомячков, и все то себя доками мнят, над серой быдломассой.++++++++++++А кто бздит-то? Вроде все сидят ровно. Никакой истерики.
19:43
qwe20
заверещали ублюдки
19:38
MMT
sergs1 С TUE они или с HUE - законно, чего бздят? А то очень чего-то все переживают за спокойствие и безмятежность хомячков, и все то себя доками мнят, над серой быдломассой.
19:37
sergs1
Юрий-Златоуст Совсем крыша поехала - вместо того, чтобы начать расследование о правомерности применения допинга, занимаются ерундой. Какая разница, кто взломал базу данных - русские, поляки, сербы или еще кто-то? Разве от этого незаконный прием допинга станет легитимным?++++++++++ В данном случае речь идет о законном применении фармы, т.е. о спортсменах с TUE.
19:24
sergs1
adamantane' MMT ...по всей видимости, всплывает статистика, что у них в сборной каждый первый "самый больной в мире Карлссон", и вылечить его может только небулайзер прямо перед гонкой с супердозой или амфетамины. И у сборных бедных, но очень здоровых стран сразу же возникнут вопросы - и чего это в странах с самым лучшим здравоохранением все болеют, да еще и практически неизлечимо. +++++++++++++ У них в сборной-да. А у нас думаете иначе? Эта инфа не для хомячков, будут сильно переживать. Поэтому ее лучше не афишировать.
19:22
Юрий-Златоуст
Совсем крыша поехала - вместо того, чтобы начать расследование о правомерности применения допинга, занимаются ерундой. Какая разница, кто взломал базу данных - русские, поляки, сербы или еще кто-то? Разве от этого незаконный прием допинга станет легитимным?
19:21
adamantane'
MMT ...по всей видимости, всплывает статистика, что у них в сборной каждый первый "самый больной в мире Карлссон", и вылечить его может только небулайзер прямо перед гонкой с супердозой или амфетамины. И у сборных бедных, но очень здоровых стран сразу же возникнут вопросы - и чего это в странах с самым лучшим здравоохранением все болеют, да еще и практически неизлечимо. 18:59_____________________+10!
19:17
adamantane'
Показали кузькину мать!
19:16
NF
Пойдут навстречу Базу, народ. Это политика. Возможно, за уступки от МОКа, но уступки эти ничего глобально не изменят...
19:08
kaduly
Я бы хакерами помог
19:06
MMT
Я не пойму одного, чего там из этих диагнозов такую тайну устроили? Они там все поголовно болеют сифилисом с триппером? И оттого стесняются? Так нет, у всех вполне обычные заболевания. Но вот если открыть данные, по всей видимости, всплывает статистика, что у них в сборной каждый первый "самый больной в мире Карлссон", и вылечить его может только небулайзер прямо перед гонкой с супердозой или амфетамины. И у сборных бедных, но очень здоровых стран сразу же возникнут вопросы - и чего это в странах с самым лучшим здравоохранением все болеют, да еще и практически неизлечимо.
18:59
П_о_в_а_р
Баха послали, надеюсь?.. корректна, канешш.)
18:49
Россия круче всех!
СЭ и Шамонаев тоже слезно умоляют
18:48
Vlаdimir
После реформирования ВАДА и ухода в отставку нынешних руководителей!
18:42
S@t
Теперь то уж чего...
18:41
Richter-00
а взамен что?
18:41
Трубадур
а зачем?
18:38