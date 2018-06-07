Автор фильмов о допинге в РФ награжден орденом в Германии

Журналист Хайо Зеппельт, являющийся автором нескольких фильмов о допинге в российском спорте, награжден орденом "За заслуги перед ФРГ", сообщает Deutsche Welle.

- Где государство становится допинг-преступником, там отважные журналисты могут отличиться тем, что своими расследованиями раскрывают обман, называют виновников и требуют соблюдения правил, - цитирует издание президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, вручавшего награду.

Немецкий телеканал ARD с 2014 года выпустил ряд документальных фильмов, в которых утверждается о систематическом использовании допинга в российском спорте. Фильм Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике лег в основу расследований комиссии ВАДА, которые в конечном счете привели к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.