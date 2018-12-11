Аудиторы ВАДА начали плановую проверку деятельности РУСАДА

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что аудиторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) приступили к плановой проверке деятельности Российского антидопингового агентства.

– Визит аудиторов WADA проходит в полном соответствии с дорожной картой РУСАДА, они уже приступили к работе, – приводит ТАСС слова Пахноцкой. – В течение четырех месяцев после возвращения статуса соответствия WADA должно провести полную проверку деятельности всех наших подразделений.

Никаких оценок сразу после его окончания сделано не будет, аудиторы на основании увиденного составят отчет. Аудит, как и планировалось ранее, будет проходить два дня, проверяющие имеют возможность указать на недочеты в нашей работе, если они имеются. Все замечания мы тут же учтем.

Исполком ВАДА 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе лаборатории.