Артем Пацев: "Непонятен смысл допроса Родченкова в CAS в формате, предложенном его адвокатом"

Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что арбитры еще не приняли решение, как бывшый глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков будет давать показания. Пацев также добавил, что непонятен смысл допроса Родченкова в CAS в формате, предложенном его адвокатом.

– Это только мнение американского адвоката Родченкова, – цитирует "Р-Спорт" Пацева. – Он отправил такие требования в CAS, чтобы Родченкову разрешили именно так давать показания. Но арбитры еще не приняли решение в части того, как Родченков будет давать показания, потому что все стороны по большому счету не понимают смысла дачи показаний в таком усеченном формате – прежде всего, когда не видно самого человека.

А, во-вторых, там же американским адвокатом, помимо этого требования, заявлены и другие – чтобы Родченков мог фильтровать вопросы, чтобы вопросы задавались только по заранее определенной тематике, чтобы он (адвокат) мог в любом случае присутствовать и корректировать ответы на вопросы. А в чем тогда смысл всего этого?

Напомним, что 12 января немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил, что дистанционный опрос Родченкова будет проходить без видеотрансляции в целях безопасности.