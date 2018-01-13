19:16 13 января | ДОПИНГ

Артем Пацев: "Непонятен смысл допроса Родченкова в CAS в формате, предложенном его адвокатом"

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Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что арбитры еще не приняли решение, как бывшый глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДАГригорий Родченков будет давать показания. Пацев также добавил, что непонятен смысл допроса Родченкова в CAS в формате, предложенном его адвокатом.

– Это только мнение американского адвоката Родченкова, – цитирует "Р-Спорт" Пацева. – Он отправил такие требования в CAS, чтобы Родченкову разрешили именно так давать показания. Но арбитры еще не приняли решение в части того, как Родченков будет давать показания, потому что все стороны по большому счету не понимают смысла дачи показаний в таком усеченном формате – прежде всего, когда не видно самого человека.

А, во-вторых, там же американским адвокатом, помимо этого требования, заявлены и другие – чтобы Родченков мог фильтровать вопросы, чтобы вопросы задавались только по заранее определенной тематике, чтобы он (адвокат) мог в любом случае присутствовать и корректировать ответы на вопросы. А в чем тогда смысл всего этого?

Напомним, что 12 января немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил, что дистанционный опрос Родченкова будет проходить без видеотрансляции в целях безопасности.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180113/1131094862.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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echo2011

Смысл в том,чтобы оставить всё,как есть.Никаких оправданий!

19:55 13 января

Vlаdimir

Смысл в таком формате один - не дать Родченкову проколоться и чтобы его не смогли публично уличить во лжи.

19:36 13 января