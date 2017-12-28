Армстронг – о фильме "Икар": "Святой ад"

Знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно отстраненный от соревнований за употребление допинга, был шокирован документальным фильмом "Икар" о махинациях с запрещенными веществами на Олимпийских играх-2014. По словам американца, режиссер картины Брайан Фогель проделал отличную работу.
– Будучи спрошенным тысячу раз о том, смотрел ли я фильм "Икар", я сел за его просмотр, – написал Армстронг на своей странице в Твиттере. – Святой ад. Мне было сложно представить, что я буду настолько шокирован увиденным. Отличная работа Брайана Фогеля.
Материалы других СМИ
NapoliFC
Человек всю жизнь принимавший допинг знает толк в допингерах:)
16:29
shpasic
спасибо, что привели мнение авторитетного допингера.
14:32
Весёлый©
Во! Даже сам дьявол от допинга боится допинговой жары в Россиюшке.
14:23
Slim Taller
Этот фильм есть с русским переводом,так что все желающие могут посмотреть.
13:47
spetrov
Говорят, у нас в России медведи ходят по дорогам. Это неправда. Нет у нас дорог. (c)
12:43
spetrov
То есть люди даже не задумываются, что фильм - художественный. Вера - критерий истины. :)
12:39