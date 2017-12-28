Армстронг – о фильме "Икар": "Святой ад"

Знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно отстраненный от соревнований за употребление допинга, был шокирован документальным фильмом "Икар" о махинациях с запрещенными веществами на Олимпийских играх-2014. По словам американца, режиссер картины Брайан Фогель проделал отличную работу.

– Будучи спрошенным тысячу раз о том, смотрел ли я фильм "Икар", я сел за его просмотр, – написал Армстронг на своей странице в Твиттере. – Святой ад. Мне было сложно представить, что я буду настолько шокирован увиденным. Отличная работа Брайана Фогеля.

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