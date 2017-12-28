12:06 | ДОПИНГ

Армстронг – о фильме "Икар": "Святой ад"

6

Знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно отстраненный от соревнований за употребление допинга, был шокирован документальным фильмом "Икар" о махинациях с запрещенными веществами на Олимпийских играх-2014. По словам американца, режиссер картины Брайан Фогель проделал отличную работу.

– Будучи спрошенным тысячу раз о том, смотрел ли я фильм "Икар", я сел за его просмотр, – написал Армстронг на своей странице в Твиттере. – Святой ад. Мне было сложно представить, что я буду настолько шокирован увиденным. Отличная работа Брайана Фогеля.

"Родченков – Сноуден российского допинга"

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

NapoliFC

Человек всю жизнь принимавший допинг знает толк в допингерах:)

16:29

shpasic

спасибо, что привели мнение авторитетного допингера.

14:32

Весёлый©

Во! Даже сам дьявол от допинга боится допинговой жары в Россиюшке.

14:23

Slim Taller

Этот фильм есть с русским переводом,так что все желающие могут посмотреть.

13:47

spetrov

Говорят, у нас в России медведи ходят по дорогам. Это неправда. Нет у нас дорог. (c)

12:43

spetrov

То есть люди даже не задумываются, что фильм - художественный. Вера - критерий истины. :)

12:39