Аркадий Дворкович: "Россия сделает все обещанное быстро"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пленарном заседании международного форума "Россия - спортивная держава" подчеркнул, что Россия планирует принятие закона, предусматривающего уголовную ответственность за применение и распространение допинга, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По его словам, наше государство ждет подобных шагов и от международных организаций.

- Для нас очевидно, что доверие, целостность структуры, ее защищенность от незаконного вмешательства (будь то допинг, или фиксированные результаты соревнований, или применение незаконных технологий) - это важнейшие принципы, которыми мы руководствуемся, - сказал Дворкович. - Система должна исключать тех, кто действует незаконно и нечисто, но при этом ни в коем случае не затрагивая интересы тех, кто чист.

Система не должна быть подконтрольна отдельным группам со своими интересами. Тут велика и роль СМИ. Все получают данные моментально, в одну минуту. И эти данные надо использовать во благо, а не во вред.

Россия взяла на себя обязательства по устранению своих ошибок. Так, мы примем закон, устанавливающий уголовную ответственность за применение и распространение допинга. Мы сделаем все обещанное быстро. И ждем того же от международных организаций.