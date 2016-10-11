Аркадий Дворкович: "Прямое финансирование РУСАДА предусмотрено в проекте бюджета на 2017 год"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович подчеркнул, что в проекте бюджета на 2017 год предусмотрено прямое финансирование РУСАДА.

– Поправка по учредительству РУСАДА тоже готова и будет принята, я уверен, парламентом, – сказал Дворкович в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". – Уверен, что парламент нас поддержит. И, наконец, прямое финансирование РУСАДА – тоже с Минфином уже консультации проведены. При принятии закона о бюджете соответствующая строка должна появиться. Правительство, разумеется, эту норму поддержит. (ТАСС)