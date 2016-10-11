20:02 | ДОПИНГ

Аркадий Дворкович: "Прямое финансирование РУСАДА предусмотрено в проекте бюджета на 2017 год"

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Вице-премьер России Аркадий Дворкович подчеркнул, что в проекте бюджета на 2017 год предусмотрено прямое финансирование РУСАДА.

Поправка по учредительству РУСАДА тоже готова и будет принята, я уверен, парламентом, – сказал Дворкович в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". Уверен, что парламент нас поддержит. И, наконец, прямое финансирование РУСАДА – тоже с Минфином уже консультации проведены. При принятии закона о бюджете соответствующая строка должна появиться. Правительство, разумеется, эту норму поддержит. (ТАСС)

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3696139

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