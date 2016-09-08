Аркадий Дворкович: "Правительство РФ выведет Минспорта из учредителей РУСАДА"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что в ближайшее время правительство России примет решение о выводе министерства спорта из числа учредителей российского антидопингового агентства РУСАДА. Он добавил, что РУСАДА в будущем будет финансироваться напрямую из бюджета РФ.

– Мы внимательно следили за пресс-конференцией главы независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, – приводит слова Дворковича "Р-Спорт". – Услышали мнение Виталия Георгиевича относительно дальнейшей работы РУСАДА. В этой связи правительство в ближайшее время примет решение о выводе Минспорта из учредителей российского антидопингового агентства РУСАДА. Также теперь финансирование организации будет осуществляться напрямую из бюджета РФ. Соответствующие поправки будут в кратчайшие сроки внесены в закон "О физической культуре и спорте".

Напомним, что в 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.