Аркадий Дворкович: "Часть допинговых историй была правдой, нужно исключить подобное"

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович подчеркнул, что России необходимо изменить антидопинговую работу, чтобы избежать скандалов в будущем. Ранее ряд российских спортсменов были лишены права участия в Олимпиаде-2016 на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте. Кроме того, паралимпийская команда была в полном составе отстранена от участия в Играх-2016.

- Вопрос, назрели ли реформы в паралимпийском спорте? Вся система организации спорта и в мире несовершенна, как показали последние события, - цитирует "Р-Спорт" Дворковича. - И у нас есть свои проблемы, которые мы решаем. Будем следовать рекомендации независимой комиссии ОКР под руководством Виталия Смирнова. Комиссия способна выработать рекомендации, и мы сориентируем законодательство и практику применения законов уже в самое ближайшее время. Надеюсь, это восстановит доверие к нашей антидопинговой системе и системе организации спорта в стране. Часть допинговых историй была правдой, мы должны так изменить нашу работу, чтобы исключить эти истории.