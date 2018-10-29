Антидопинговые агентства призвали к реформам ВАДА

Национальные антидопинговые организации на экстренном саммите в Париже заявили о необходимости проведения реформ во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в интересах "чистых" спортсменов, сообщает Reuters.

Лидеры 18 национальных антидопинговых организаций на экстренном саммите в Париже заявили, что всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) срочно нуждается в реформировании в интересах чистых спортсменов. Мероприятие было проведено после решения о восстановлении Российского антидопингового агентства

– Мы призываем ВАДА не повторять ошибок, допущенных в процессе восстановления РУСАДА, а вести свою деятельность более прозрачно и открыто, – цитирует Reuters заявление антидопинговых организаций. – ВАДА вновь получит доверие только тогда, когда охватит глобальные проблемы сообщества спортсменов.