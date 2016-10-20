Антидопинговые агентства 5 стран могут признать несоответствующими кодексу ВАДА

Национальные антидопинговые агентства Бразилии, Азербайджана, Греции, Гватемалы и Индонезии могут признать несоответствующими Всемирному антидопинговому кодексу, информирует официальный сайт ВАДА. Чтобы этого не произошло, им надо до 10 ноября нужно исправить ряд нарушений. Они касаются в основном законов и правил, которые не соответствуют международному кодексу. Также организации используют неаккредитованные ВАДА лаборатории.

Если нарушения исправить не удастся, то вопрос о признании антидопинговых агентств этих стран несоответствующими кодексу ВАДА будет вынесен на совет учредителей ВАДА, который пройдет 19 ноября в Глазго.