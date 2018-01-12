Антидопинговую лабораторию МГУ может возглавить зарубежный специалист

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что антидопинговую лабораторию при университете может возглавить иностранный специалист. По его словам, он несколько раз обсуждал вопрос о заведующем лабораторией с гендиректором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли. Также Садовничий сообщил, что МГУ начал принимать на работу сотрудников антидопингового центра Минспорта.

- Я ему предложил, что, если есть специалист зарубежный, мы с удовольствием изучим это предложение и примем, если это сильный специалист, - цитирует "Р-Спорт" Садовничего. - То есть не исключено, что заведовать лабораторий будет специалист зарубежный.

Сейчас мы с 1 января переводим сотрудников антидопингового центра в Московский университет

Гпомним, закон о создании при МГУ национальной антидопинговой лаборатории для эффективной борьбы с допингом в спорте в конце декабря подписал президент РФ Владимир Путин.