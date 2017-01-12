Антидопинговое агентство Дании: "Никакого заговора нет. NADO хотят возвращения России"

Руководитель Антидопингового агентства Дании (ADD) Микаэль Аск уверен, что на Западе никто не настроен против России. По его словам, сообщество NADO было бы радо видеть возвращение России как международной спортивной нации на равных условиях с другими странами.

- Почему NADO Дании приняло решение поддержать заявление, сделанное 19 национальными антидопинговыми агентствами?

- Ошеломляющие доказательства в докладе Ричарда Макларена​​, к сожалению, показали, что российский спорт был дискредитирован хорошо организованным систематическим допинговым режимом, контролируемым на политическом уровне. Один из худших примеров - это возможные подмены допинг-тестов, которые могли иметь место во время Олимпийских игр в Сочи. До тех пор, пока не будет восстановлено доверие к России как к нации, которая действительно выступает за чистоту спорта, ее представители не должны соревноваться на высшем уровне и уж, конечно, нельзя стране доверять соревнования, где в том числе необходимо отвечать за систему допинг-контроля.

- Думаете, iNADO вправе делать подобные заявления?

- На самом деле, заявление прозвучало не со стороны iNADO. Глава института Джозеф де Пенсье присутствовал на встрече в Дублине, однако заявление для прессы было подписано отдельными национальными антидопинговыми агентствами. Что касается тех агентств, которые не поставили своей подписи под заявлением, возможно, сложная логистика - например, долгая и затратная поездка из Австралии и Новой Зеландии - не позволила принять участие в обсуждениях.

- Как считаете, подобные заявления помогут спорту стать чище?

- Конечно же, я на это надеюсь. Я знаю, что некоторые СМИ в вашей стране думают, что есть некий заговор против России "со стороны запада". Но это не так. Россия - большая и играющая очень важную роль в мировом спорте страна, и я могу сказать с уверенностью, что сообщество NADO было бы очень радо видеть возвращение России как международной спортивной нации. Но только на равных условиях с другими странами, на одном игровом поле. А для этого необходимо для начала, чтобы Россия признала, что у нее есть проблемы, и начала бы более активно сотрудничать с ВАДА и другими сторонами, которые хотели бы помочь России построить надежную антидопинговую систему. (Елена СОБОЛЬ)