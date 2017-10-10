Анна Чичерова: "Решу вопрос о продолжении карьеры после вердикта ИААФ"

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова отметила, что еще не приняла решение о продолжении карьеры. Напомним, что МОК в октябре 2016 года лишил спортсменку бронзы Олимпийских игр-2008 в Пекине, поскольку в ее пробе обнаружены следы туринабола.

– Мне нужно решить, останавливаться или пойти дальше, больше ничего не могу сказать, – цитирует ТАСС Чичерову. – Для этого нужно взвесить все за и против, потому что, чтобы идти дальше, нужны время и деньги. Завершение карьеры? Пока не могу сказать, потому что неизвестен срок дисквалификации, ни меры, которые могут быть приняты в мой адрес.