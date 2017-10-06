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Анна Чичерова: "Казалось, что аргументы в деле в CAS о лишении бронзы были вескими с нашей стороны"


Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова отметила, что аргументы, представленные российской стороной в ходе слушаний дела в Спортивном арбитражном суде о лишении ее бронзовой медали Олимпиады-2008, казались вескими. Сегодня стал известно о том, что суд отклонил апелляцию спортсменки после перепроверки допинг-проб.

- Дальнейшие перспективы? Я пока не готова ответить на этот вопрос, - цитирует "Р-Спорт" Чичерову. – Я жду пока, что мне скажет адвокат, и буду принимать решение. На самом деле сложно было ожидать по ходу слушаний такой исход. По ходу слушаний казалось, что аргументы достаточно веские с нашей стороны. Нам сейчас нужно изучить полный отчет по слушаниям.

CAS отклонил апелляцию Чичеровой на лишение ее бронзы Олимпиады-2008

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/athletics/20171006/1126793149.html

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Материалы других СМИ
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