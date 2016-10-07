Анна Анцелиович: "Выход Минспорта из РУСАДА станет весомым доказательством независимости для ВАДА"

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович высказала мнение, что выход Министерства спорта РФ из числа членов РУСАДА должен стать еще одним доказательством для Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), что российская антидопинговая система не зависит от государства. Министерство спорта РФ сегодня сделало заявление о том, что с 8 октября перестанет являться членом РУСАДА.

– Насколько я понимаю, данное решение принималось в рамках тех мер, которые предпринимаются правительством по реформированию антидопинговой системы и восстановлению соответствия РУСАДА кодексу ВАДА, – цитирует ТАСС Анцелиович. – РУСАДА, в свою очередь, рассчитывает, что все эти действия правительства помогут нам в ближайшее время восстановить свой прежний статус.

Все эти шаги были сделаны для того, чтобы еще раз подчеркнуть транспарентность и независимость РУСАДА. В том числе, и от высших государственных органов. Мы ожидаем, что ВАДА сейчас получит возможность еще раз убедиться, что мы являемся независимой организацией.