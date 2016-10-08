Анна Анцелиович: "Сейчас меняется структура РУСАДА"

Исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович отметила, что в данный момент проводится реформирование организации. Ранее Министерство спорта РФ вышло из состава учредителей РУСАДА.

– Сейчас идет реформирование организации, набирается состав, меняется структура, – цитирует "Р-Спорт" Анцелиович. – На самом деле данный выход (Минспорта из состава учредителей) идет в рамках выполнения комплекса мер по реформированию системы. Шаг, который давно анонсировался, и вчера мы получили официальное уведомление от Минспорта. Этот шаг призван показать независимость работы РУСАДА. То, что государственные органы не входят в органы, которые контролируют работу РУСАДА, и это направлено на транспарентность работы организации.

Взаимосвязи между членством (Минспорта) и нашим бюджетом нет, мы получали финансирование по субсидии через Минспорт. Сейчас рассматриваются разные варианты комиссией Смирнова, и один из вариантов, что финансирование будет через другое министерство. Точных сроков не знаем.