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Анна Анцелиович: "Избрание Исинбаевой главой Набсовета поможет РУСАДА восстановиться"

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Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подчеркнула, что избрание Елены Исинбаевой на пост главы Наблюдательного совета РУСАДА может помочь организации восстановить свой статус в ближайшее время. По ее словам, при формировании состава совета были задействованы люди из самых разных областей спорта.

– Так как в связи с проводимой реформой по поручению президента был изменен состав участников общего собрания членов РУСАДА, то для отражения этих изменений ОКР и ПКР также решили поменять состав наблюдательного совета и расширить его по количеству, – цитирует "Р-Спорт" Анцелиович. – Сегодня состоялось первое заседание, на котором председателем была избрана Елена Исинбаева. Мы надеемся, это только усилит РУСАДА и поможет нам восстановиться в ближайшее время.

Мы взяли людей и из международных федераций, и из профессионального спорта, и из недавних спортсменов. Как я понимаю, наши учредители решили максимально задействовать все сферы спорта. Сейчас все руководящие органы уже сформированы. У нас, можно сказать, начинается новая жизнь – как раз под Новый год.

Первое заседание Наблюдательного совета, наверное, пройдет уже на следующей неделе. Там будет понятна более подробная информация по структуре и работе Наблюдательного совета.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161207/1113373569.html

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