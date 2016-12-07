Анна Анцелиович: "Избрание Исинбаевой главой Набсовета поможет РУСАДА восстановиться"

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подчеркнула, что избрание Елены Исинбаевой на пост главы Наблюдательного совета РУСАДА может помочь организации восстановить свой статус в ближайшее время. По ее словам, при формировании состава совета были задействованы люди из самых разных областей спорта.

– Так как в связи с проводимой реформой по поручению президента был изменен состав участников общего собрания членов РУСАДА, то для отражения этих изменений ОКР и ПКР также решили поменять состав наблюдательного совета и расширить его по количеству, – цитирует "Р-Спорт" Анцелиович. – Сегодня состоялось первое заседание, на котором председателем была избрана Елена Исинбаева. Мы надеемся, это только усилит РУСАДА и поможет нам восстановиться в ближайшее время.

Мы взяли людей и из международных федераций, и из профессионального спорта, и из недавних спортсменов. Как я понимаю, наши учредители решили максимально задействовать все сферы спорта. Сейчас все руководящие органы уже сформированы. У нас, можно сказать, начинается новая жизнь – как раз под Новый год.

Первое заседание Наблюдательного совета, наверное, пройдет уже на следующей неделе. Там будет понятна более подробная информация по структуре и работе Наблюдательного совета.