Анфиса Резцова: "Суицид Родченкова? Для спорта убытка не будет"

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость попытке самоубийства информатора ВАДА Григория Родченкова.

– Ну, покончит и покончит, видимо, туда ему и дорога. Я не хочу никому зла, но, сколько он натворил бед для нашей страны. Думаю, что господь справедливый, и должен поступить с такими людьми так, как считает нужным. Для большого спорта убытка никакого не будет. Сейчас настолько сложно все в мире, в отношениях между нами и Америкой. Здесь бы, в своей стране разобраться. Еще мы будем смотреть, кто там Родченкова достает. Видимо воздается ему. Он же первый начал вот эту канитель. Если бы он этого не делал, не получал бы от Америки напряги. Раз дал повод, значит, будь любезен идти до конца. Видимо, я полагаю, у человека нет сил бороться. Чисто по-человечески жалко, мог тихо и мирно умереть в старческие годы где-то в деревне. А в итоге все происходит именно так. (Арман МКРТЧЯН)

Родченков попытался покончить с собой. Снова //

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