Андрей Климов: "Родченков может быть обложен миллионами исков"

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов считает, информатору ВАДА Григорию Родченкову кто-то подсказал, что необходимо сказать на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). При этом он отметил, что после слов Родченкова ВАДА все равно не станет отказываться от своих обвинений и не будет извиняться.

– Время идет, дело пахнет исками, – считает Климов. – Все может обернутся так, что Родченков будет обложен миллионами исков. Видимо, ему кто-то подсказал, что нужно сказать такие вещи. Плюс пик его славы прошел, Олимпиада и президентские выборы закончились. Теперь ему надо как-то выходить из ситуации, и человек пошел в частичный отказ. Но, поскольку тут меньше всего спорта и больше политики и черного пиара, я не думаю, что перед нами начнут извиняться и что-то там отменять. В ВАДА просто на такое не решатся. Но стремиться к этому нужно.

Необходимо подавать различные иски спортсменам, ведомствам. Человеку нанесли моральный ущерб, почему бы не потребовать взыскать с него деньги? Люди ездили по судам, тратили деньги на юристов и адвокатов. А люди, принимавшие решения, не находятся под иммунитетом, не главы государства, не депутаты, а обычные лица. И таким образом, может быть, дожмем. (Павел ГУРЕВИЧ)