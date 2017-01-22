Андрей Дмитриев: "Я хочу остаться в России и помочь решить проблему с допингом"

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью подчеркнул, что хочет остаться на родине и помочь решить проблему с допингом в России. Новый фильм Зеппельта на ARD выйдет сегодня.

"Я хочу остаться в России и помочь стране решить проблему с допингом", – цитирует ARD Дмитриева.