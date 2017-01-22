17:09 22 января | ДОПИНГ

Андрей Дмитриев: "Я хочу остаться в России и помочь решить проблему с допингом"

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Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью подчеркнул, что хочет остаться на родине и помочь решить проблему с допингом в России. Новый фильм Зеппельта на ARD выйдет сегодня.

"Я хочу остаться в России и помочь стране решить проблему с допингом", – цитирует ARD Дмитриева.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Vlаdimir, похоже на то. Навальный-то за деньги одних на других отрабатывает. А этот? Похоже, по умственному развитию.

17:53 22 января

Vlаdimir

Претендует на роль Навального, но в спорте??? Решили создать спортивную "оппозицию"?

17:44 22 января

spetrov

Без сопливых разберутся. Помощник нашелся.

17:19 22 января

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