17:28 22 января | ДОПИНГ

Андрей Дмитриев: "У российского народа менталитет – лучше молчать и ждать, пока придет президент и что-то изменит"

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Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью выразил мнение, что нежелание бороться с допингом может быть следствием российского менталитета. Новый фильм ARD про допинг в российском спорте выйдет сегодня.

– Наш народ не привык к тому, чтобы открывать рот, – приводит ARD слова Дмитриева. – Мы не верим в то, что можно говорить о проблемах и тем самым спровоцировать изменения. Мы лучше подождем, пока придет президент и что-то изменит.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Hummel

Что этот сопляк знает о жизни? Теоретик мля. За народ он впрягся... Использовали зелёного тщеславного дурачка...

19:05 22 января

Весёлый©

Сцуко, я влюбился в этого парнягу.

17:58 22 января

Levbereg

Во первых, не существует "российского" народа. Если говорить о национальном менталитете, то он в корне не прав.Но в большей степени он не прав, что перед западом принижает нашу нацию. "Чистые" спортсмены завоевывали медали не для того, чтобы после мнения этого деятеля ( и ему подобных), Россию отстранили от Олимпийских игр.

17:52 22 января

spetrov

Этот придурок (а другое слова по фотографии и подобрать сложно) еще и за весь народ говорить взялся.

17:51 22 января

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Материалы других СМИ