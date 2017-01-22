Андрей Дмитриев: "У российского народа менталитет – лучше молчать и ждать, пока придет президент и что-то изменит"

Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью выразил мнение, что нежелание бороться с допингом может быть следствием российского менталитета. Новый фильм ARD про допинг в российском спорте выйдет сегодня.

– Наш народ не привык к тому, чтобы открывать рот, – приводит ARD слова Дмитриева. – Мы не верим в то, что можно говорить о проблемах и тем самым спровоцировать изменения. Мы лучше подождем, пока придет президент и что-то изменит.