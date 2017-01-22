Андрей Дмитриев: "У российского народа менталитет – лучше молчать и ждать, пока придет президент и что-то изменит"

Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью выразил мнение, что нежелание бороться с допингом может быть следствием российского менталитета. Новый фильм ARD про допинг в российском спорте выйдет сегодня.
– Наш народ не привык к тому, чтобы открывать рот, – приводит ARD слова Дмитриева. – Мы не верим в то, что можно говорить о проблемах и тем самым спровоцировать изменения. Мы лучше подождем, пока придет президент и что-то изменит.
Hummel
Что этот сопляк знает о жизни? Теоретик мля. За народ он впрягся... Использовали зелёного тщеславного дурачка...
19:05 22 января
Весёлый©
Сцуко, я влюбился в этого парнягу.
17:58 22 января
Levbereg
Во первых, не существует "российского" народа. Если говорить о национальном менталитете, то он в корне не прав.Но в большей степени он не прав, что перед западом принижает нашу нацию. "Чистые" спортсмены завоевывали медали не для того, чтобы после мнения этого деятеля ( и ему подобных), Россию отстранили от Олимпийских игр.
17:52 22 января
spetrov
Этот придурок (а другое слова по фотографии и подобрать сложно) еще и за весь народ говорить взялся.
17:51 22 января