Андрей Дмитриев: "Не собираюсь никуда уезжать или просить политического убежища"

Бегун Андрей Дмитриев, ставший героем нового фильма журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте, в интервью "СЭ" подчеркнул, что не собирается покидать страну. По словам Дмитриева, он абсолютно открыт.

– Знаю, что помимо участия в фильме, вы также направили письмо в ВАДА…

– Это было примерно в то же время, когда я опубликовал запись в блоге о проблемах в нашей легкой атлетике. Тогда я отправил письма одновременно в ВАДА, Ричарду Макларену (автору двух докладов о допинге в российском спорте. – Прим. "СЭ") и Хайо Зеппельту. Макларен, правда, мне не ответил. Из ВАДА написали, что не хватает доказательной базы. А с Зеппельтом мы спустя некоторое время записали интервью.

– Я правильно понимаю, что в отличие от Степановых, вы не намерены скрываться и покидать пределы страны?

– Конечно. Я абсолютно открыт, и даже более того: веду личный блог, где можно посмотреть записи моих тренировок и понять, где я в конкретный момент нахожусь. Я не собираюсь никуда уезжать или просить политического убежища. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Бегун Андрей Дмитриев: "Не считаю Степановых предателями"