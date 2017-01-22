Андрей Дмитриев: "Не собираюсь никуда уезжать или просить политического убежища"

Бегун Андрей Дмитриев, ставший героем нового фильма журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте, в интервью "СЭ" подчеркнул, что не собирается покидать страну. По словам Дмитриева, он абсолютно открыт.
– Знаю, что помимо участия в фильме, вы также направили письмо в ВАДА…
– Это было примерно в то же время, когда я опубликовал запись в блоге о проблемах в нашей легкой атлетике. Тогда я отправил письма одновременно в ВАДА, Ричарду Макларену (автору двух докладов о допинге в российском спорте. – Прим. "СЭ") и Хайо Зеппельту. Макларен, правда, мне не ответил. Из ВАДА написали, что не хватает доказательной базы. А с Зеппельтом мы спустя некоторое время записали интервью.
– Я правильно понимаю, что в отличие от Степановых, вы не намерены скрываться и покидать пределы страны?
– Конечно. Я абсолютно открыт, и даже более того: веду личный блог, где можно посмотреть записи моих тренировок и понять, где я в конкретный момент нахожусь. Я не собираюсь никуда уезжать или просить политического убежища. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
marksan
Настучал сразу в три адреса! Стыдоба!
08:35
streletc1783
Лжесвидетельство -реальный срок.Уверен когда поймёт - окажется под боком макларена.
21:07 22 января
бронепоезд
Ты бессмертный что ли?
20:13 22 января
Buliit
Беги Андрюша беги , может успеешь добежать до украинской границы ( там тебе будет гарантированое политическое убежище - схрон недалеко от Львова).
19:54 22 января
spetrov
Кого-нибудь реально интересуют записи его тренировок? :)
19:50 22 января
marksan
Вали на запад, гнусь! Нам, болельщикам ты уже никто и будешь никем!
19:42 22 января
Contr
Мазохист, однако.
19:37 22 января
детлеф
это ты зря.
19:37 22 января