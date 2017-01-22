19:28 22 января | ДОПИНГ

Андрей Дмитриев: "Не собираюсь никуда уезжать или просить политического убежища"

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Бегун Андрей Дмитриев, ставший героем нового фильма журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте, в интервью "СЭ" подчеркнул, что не собирается покидать страну. По словам Дмитриева, он абсолютно открыт.

– Знаю, что помимо участия в фильме, вы также направили письмо в ВАДА…

– Это было примерно в то же время, когда я опубликовал запись в блоге о проблемах в нашей легкой атлетике. Тогда я отправил письма одновременно в ВАДА, Ричарду Макларену (автору двух докладов о допинге в российском спорте. – Прим. "СЭ") и Хайо Зеппельту. Макларен, правда, мне не ответил. Из ВАДА написали, что не хватает доказательной базы. А с Зеппельтом мы спустя некоторое время записали интервью.

– Я правильно понимаю, что в отличие от Степановых, вы не намерены скрываться и покидать пределы страны?

– Конечно. Я абсолютно открыт, и даже более того: веду личный блог, где можно посмотреть записи моих тренировок и понять, где я в конкретный момент нахожусь. Я не собираюсь никуда уезжать или просить политического убежища. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Бегун Андрей Дмитриев: "Не считаю Степановых предателями"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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marksan

Настучал сразу в три адреса! Стыдоба!

08:35

streletc1783

Лжесвидетельство -реальный срок.Уверен когда поймёт - окажется под боком макларена.

21:07 22 января

бронепоезд

Ты бессмертный что ли?

20:13 22 января

Buliit

Беги Андрюша беги , может успеешь добежать до украинской границы ( там тебе будет гарантированое политическое убежище - схрон недалеко от Львова).

19:54 22 января

spetrov

Кого-нибудь реально интересуют записи его тренировок? :)

19:50 22 января

marksan

Вали на запад, гнусь! Нам, болельщикам ты уже никто и будешь никем!

19:42 22 января

Contr

Мазохист, однако.

19:37 22 января

детлеф

это ты зря.

19:37 22 января

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