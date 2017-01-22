Андрей Дмитриев: "Благодаря Степановым спорт станет чище"

Бегун Андрей Дмитриев, ставший героем нового фильма журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте, в интервью "СЭ" подчеркнул, что не считает супругов Степановых предателями. По словам Дмитриева, благодаря поступку Степановых, ставших осведомителями ВАДА, спорт станет чище.
– В последнее время вас называли даже "Юлией Степановой в брюках". Как вы относитесь к таким сравнениям?
– Не скрою, что некоторые негативные комментарии меня задевают. Но радует, что помимо них я получаю и много поддержки. Да и сам по себе факт открытого диалога по допинговой теме – это же здорово. Что касается Степановых, я не считаю их предателями, поэтому такое сравнение для меня не обидно. Их поступок послужил спусковым крючком и должен вызвать огромные перемены. В конечном счете, считаю, в том числе благодаря им спорт станет чище. Кстати, накануне мы даже пообщались с Виталием Степановым.
– Он же скрывается, где вы его нашли?
– Нас свел Хайо Зеппельт, и вот мы впервые поговорили. Виталий произвел впечатление очень уравновешенного человека. Понравилось его чувство юмора. Хотя глобальных проблем мы не обсуждали, в основном, в духе "привет – как дела". (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Долой марионеток-макларенеток
Нет, не быть тебе Пьеро...
21:47 22 января
b@silio
Лучше эммигрируй тупорылый
21:01 22 января
Один человек
лучше бы он сказал что жрал допинг сам, а в итоге ничего не добился
19:19 22 января
tryam
он бы лучше сказал что ВЕСЬ мировой спорт сидит на допинге, ВЕСЬ а не про нас только говорил.
19:12 22 января
zyzx
Всегда умиляют,интервью со спортсменами,мало кто из них понимают,что в спорте они,от хорошего здоровья,а не от большого ума.
19:02 22 января
zyzx
Нет малышь ,это фарм гиганты станут еще богаче.
19:00 22 января
детлеф
гнилой парнишка.
18:48 22 января
marksan
Очередная гнусь, которая никто и ничто в беге, "зарабатывает себе хлеб", продавая (предавая) своих друзей!
18:48 22 января