Андрей Дмитриев: "Благодаря Степановым спорт станет чище"

Бегун Андрей Дмитриев, ставший героем нового фильма журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте, в интервью "СЭ" подчеркнул, что не считает супругов Степановых предателями. По словам Дмитриева, благодаря поступку Степановых, ставших осведомителями ВАДА, спорт станет чище.

– В последнее время вас называли даже "Юлией Степановой в брюках". Как вы относитесь к таким сравнениям?

– Не скрою, что некоторые негативные комментарии меня задевают. Но радует, что помимо них я получаю и много поддержки. Да и сам по себе факт открытого диалога по допинговой теме – это же здорово. Что касается Степановых, я не считаю их предателями, поэтому такое сравнение для меня не обидно. Их поступок послужил спусковым крючком и должен вызвать огромные перемены. В конечном счете, считаю, в том числе благодаря им спорт станет чище. Кстати, накануне мы даже пообщались с Виталием Степановым.

– Он же скрывается, где вы его нашли?

– Нас свел Хайо Зеппельт, и вот мы впервые поговорили. Виталий произвел впечатление очень уравновешенного человека. Понравилось его чувство юмора. Хотя глобальных проблем мы не обсуждали, в основном, в духе "привет – как дела". (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Бегун Андрей Дмитриев: "Не считаю Степановых предателями"