18:31 22 января | ДОПИНГ

Андрей Дмитриев: "Благодаря Степановым спорт станет чище"

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Бегун Андрей Дмитриев, ставший героем нового фильма журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте, в интервью "СЭ" подчеркнул, что не считает супругов Степановых предателями. По словам Дмитриева, благодаря поступку Степановых, ставших осведомителями ВАДА, спорт станет чище.

– В последнее время вас называли даже "Юлией Степановой в брюках". Как вы относитесь к таким сравнениям?

– Не скрою, что некоторые негативные комментарии меня задевают. Но радует, что помимо них я получаю и много поддержки. Да и сам по себе факт открытого диалога по допинговой теме – это же здорово. Что касается Степановых, я не считаю их предателями, поэтому такое сравнение для меня не обидно. Их поступок послужил спусковым крючком и должен вызвать огромные перемены. В конечном счете, считаю, в том числе благодаря им спорт станет чище. Кстати, накануне мы даже пообщались с Виталием Степановым.

– Он же скрывается, где вы его нашли?

– Нас свел Хайо Зеппельт, и вот мы впервые поговорили. Виталий произвел впечатление очень уравновешенного человека. Понравилось его чувство юмора. Хотя глобальных проблем мы не обсуждали, в основном, в духе "привет – как дела". (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Бегун Андрей Дмитриев: "Не считаю Степановых предателями"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Долой марионеток-макларенеток

Нет, не быть тебе Пьеро...

21:47 22 января

b@silio

Лучше эммигрируй тупорылый

21:01 22 января

Один человек

лучше бы он сказал что жрал допинг сам, а в итоге ничего не добился

19:19 22 января

tryam

он бы лучше сказал что ВЕСЬ мировой спорт сидит на допинге, ВЕСЬ а не про нас только говорил.

19:12 22 января

zyzx

Всегда умиляют,интервью со спортсменами,мало кто из них понимают,что в спорте они,от хорошего здоровья,а не от большого ума.

19:02 22 января

zyzx

Нет малышь ,это фарм гиганты станут еще богаче.

19:00 22 января

детлеф

гнилой парнишка.

18:48 22 января

marksan

Очередная гнусь, которая никто и ничто в беге, "зарабатывает себе хлеб", продавая (предавая) своих друзей!

18:48 22 января

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