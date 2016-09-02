Андерс Бессеберг: "Доклад Макларена еще не закончен"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU), член совета директоров ВАДА Андерс Бессеберг сообщил, что глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен завершит работу над докладом о допинге в российском спорте в конце сентября. Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада Макларена. Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.
– Доклад Макларена еще не завершен и не является окончательным. К концу сентября мы надеемся, что получим окончательную информацию по этому вопросу и никаких последствий для биатлона не будет, - приводит ТАСС слова Бессеберга. – Знаю, что Макларен должен закончить доклад в конце сентября. Точную дату не могу сказать, но я надеюсь, что мы сразу же, в конце сентября, получим его результаты.
джей
Пусть представит хоть одно убедительное доказательство. Надоели сказки о царапинах и якобы похищенных пробах. Это уже не прокатит.Если этого не будет, то Макларена необходимо судить за развал Олимпийского движения.
19:14
EdVVard
Фантаст пишет новую главу?
18:15
spetrov
Объективно говоря, он и не начат. Сплошные намеки и недоказанные утверждения.
18:13