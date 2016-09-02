17:08 | ДОПИНГ

Андерс Бессеберг: "Доклад Макларена еще не закончен"

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU), член совета директоров ВАДА Андерс Бессеберг сообщил, что глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен завершит работу над докладом о допинге в российском спорте в конце сентября. Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада Макларена. Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

– Доклад Макларена еще не завершен и не является окончательным. К концу сентября мы надеемся, что получим окончательную информацию по этому вопросу и никаких последствий для биатлона не будет, - приводит ТАСС слова Бессеберга. – Знаю, что Макларен должен закончить доклад в конце сентября. Точную дату не могу сказать, но я надеюсь, что мы сразу же, в конце сентября, получим его результаты.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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джей

Пусть представит хоть одно убедительное доказательство. Надоели сказки о царапинах и якобы похищенных пробах. Это уже не прокатит.Если этого не будет, то Макларена необходимо судить за развал Олимпийского движения.

19:14

EdVVard

Фантаст пишет новую главу?

18:15

spetrov

Объективно говоря, он и не начат. Сплошные намеки и недоказанные утверждения.

18:13

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