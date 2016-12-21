Ан попросил ISU сообщить, фигурирует ли его фамилия в докладе Макларена

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан в письменной форме обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой сообщить, упоминается ли его фамилия в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"Я, Виктор Ан, как спортсмен, который всегда соблюдал антидопинговый кодекс и абсолютно нетерпимо относился к употреблению запрещенных веществ, в связи с информацией, появившейся недавно в ряде СМИ, и с целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз конькобежцев (ISU), который, как я полагаю, имеет в своем распоряжении соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и есть ли у ISU какие-либо подозрения относительно возможного нарушения мной антидопингового законодательства при подготовке к Олимпийским играм в Сочи и во время Олимпиады-2014. Подтверждаю, что согласен на обнародование информации по этому вопросу со стороны ISU", - приводит "Р-Спорт" текст письма Ана.

Напомним, что 9 декабря независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами, начиная с 2012 года, были замешаны более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта.