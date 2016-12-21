Ан попросил ISU сообщить, фигурирует ли его фамилия в докладе Макларена

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан в письменной форме обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой сообщить, упоминается ли его фамилия в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
"Я, Виктор Ан, как спортсмен, который всегда соблюдал антидопинговый кодекс и абсолютно нетерпимо относился к употреблению запрещенных веществ, в связи с информацией, появившейся недавно в ряде СМИ, и с целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз конькобежцев (ISU), который, как я полагаю, имеет в своем распоряжении соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и есть ли у ISU какие-либо подозрения относительно возможного нарушения мной антидопингового законодательства при подготовке к Олимпийским играм в Сочи и во время Олимпиады-2014. Подтверждаю, что согласен на обнародование информации по этому вопросу со стороны ISU", - приводит "Р-Спорт" текст письма Ана.
Напомним, что 9 декабря независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами, начиная с 2012 года, были замешаны более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта.
Radej
Джерри. Без Тома.___________Нет что шины и крыло шире и вид агрессивней это конечно да, пишут что многие собираются опять использовать акулий плавник, а выглядит он просто отвратительно, даже хуже чем Хало )
13:13
Джерри. Без Тома.
Radej Джерри. Без Тома.___________А видела новость как хотят изуродовать машинки в следующем году? ) ============= Да пусть хоть на чём катаются, лишь бы СамЗнаешьКто не стал чемпионом.))) Да не, вроде нормальные.
13:01
Джерри. Без Тома.
Radej А где логика то? Готовились вместе на сборах к олимпиаде, как же наша допинг-прогнившая система пустила его на игры не подмешав чего-нибудь этакого тонизирующего? ) ========== Всё равно, он - засланный казачок. И если всем, грубо говоря, выдавали одинаковые конфетки на десерт, то именно в его конфетку не клали допинговую начинку. Ибо чревато. Уж если всякие Степановы-Родченковы готовы языком трепать, наплевав на страну (или Родину, как хочешь) то уж Ан точно бы не стал молчать. Дружба дружбой, а своё честное имя пятнать не хочется. Даже ради страны, облизавшей тебя с ног до головы.
12:59
Radej
Джерри. Без Тома.___________видела*
12:46
Radej
Джерри. Без Тома.___________А видел новость как хотят изуродовать машинки в следующем году? )
12:45
rusfed 2.0
За всю историю не было ни одного случая применения допинга южнокорейскими или японскими спортсменами. Тут даже вопросы излишни
12:36
Radej
Джерри. Без Тома.___________А где логика то? Готовились вместе на сборах к олимпиаде, как же наша допинг-прогнившая система пустила его на игры не подмешав чего-нибудь этакого тонизирующего? )
12:35
rus_deutsch
Витя - мужик! Согласен с авторами, кто писал, что это - единственно верная позиция! Карты на стол, нарушителей - в бан, честным - дорогу!
12:11
конь беспедальный
А я ХОЧУ знать, ЕЛ ли этот живодёр собак????
11:22
Max2015
вот интересно, японка Кавагути, отказавшись от японского гражданства потеряла право на него претендовать пожизненно. Какая ситуация у корейцев? Беги, Ан Хён Су, беги!
11:21
kiks
Единственно правильная позиция. До олимпиады остался год, и надо ставить точки над i. Есть претензии - озвучьте, нет - не мешайте работать. Иначе получиться как с Рио, когда наши чинуши тянули до последнего, а когда уже поздно было судиться, только руками разводили. Надеюсь, что хоть этот урок пойдет впрок.
10:57
Джерри. Без Тома.
Radej Давай рассуждать логически. ============ Давай. Мне кажется, что он чист, аки слеза, но понял, с кем бежит в одной упряжке. И ему хочется как можно раньше отделить себя от нас.
10:56
Митяй Антибомж
На воре и шапка горит ))
10:55
ухтышъ
Вот так надо поступить всем нашим спортсменам даже с районных соревнований!!! Пусть огласят всех!!!
10:53
Как так?
А по-моему, это единственно правильная реакция спортсмена, действительно уверенного в своей чистоте. Уважаю! И ему хочется (и можется) верить. Молодец.
10:48
Radej
Джерри. Без Тома.____________Неправильно вопрос ставишь. Давай рассуждать логически. Если бы в чистоте Ана не были уверены, никакого письма бы не было. Тем более с разрешением публичной огласки. А его медали были одним из самых ярких событий в Сочи, наряду с лыжниками взявшими весь подиум. Соответственно это письмо ответ на доклад, попытка бросить в их допинговую бочку дегтя, нашу Сочинскую ложку меда.
10:41
Max2015
Это будет самая нарядная история феерического успеха Сочи ever!))
10:27
Джерри. Без Тома.
Ана не тронут. Уайлда тоже.
10:18