Американское антидопинговое агентство призвало к радикальным переменам в ВАДА

Сегодня в Белом доме в США состоялся экстренный антидопинговый саммит. На нем присутствовали представители USADA, а также группа спортсменов, призвавших к радикальным переменам в ВАДА. В их число вошли олимпийские и мировые чемпионы легкоатлеты Чил Уорнерс, Алисия Монтано и Эмма Коберн, биатлонист Себастьян Самуэльссон, велогонщик Каллум Скиннер, скелетонистка Кати Улендер, пловчиха Лилли Кинг, лыжница Бекки Скотт и фехтовальщица, глаа Комиссии спортсменов МОК Клаудия Бокель.

"Мы не хотим заменить ВАДА. Мы хотим радикально изменить и улучшить ВАДА, чтобы использовать его потенциал. Мы хотим, чтобы ВАДА стало глобальным регулятором общества и сообщества спортсменов", - говорится в заявлении от имени бывшего легкоатлета Эдвина Мозеса, члена USADA.

На заседании также выступала российская легкоатлетка Юлия Степанова, основной информатор по делу о допинге в российской легкой атлетике. Одной из главных тем было решение ВАДА восстановить в правах РУСАДА.