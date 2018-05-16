Американские юниоры лишились золота ЧМ из-за допинга, медали перейдут россиянам

Международная федерация плавания аннулировала результаты американских пловцов в эстафете на юниорском чемпионате мира-2017, который проходил в США. Напомним, что Мэтью Вилленбринг, участвовавший в соревнованиях, сдал положительную допинг-пробу на гидрохлоротиазид.
За это его наказали дисквалификацией на четыре месяца, начиная с 19 октября прошлого года.
Специальная панель приняла решение лишить сборную США результатов во всех трех эстафетах, в которых участвовал Вилленбринг. Таким образом, сборная России, которая стала второй в эстафете, получит золотые медали. В составе россиян выступали Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев.
Отмечается, что американская сборная может оспорить решение Международной федерации плавания.
Материалы других СМИ
shur
Brother Beyond За допинг - четыре месяца дисквы? Вроде бы два года должны дать. Похоже, для американцев у ВАДА свои правила._____________ Это же юниоры. Все у них меньше.
11:22
Brother Beyond
За допинг - четыре месяца дисквы? Вроде бы два года должны дать. Похоже, для американцев у ВАДА свои правила.
11:12
shpasic
он не специально(( это всё бабушкины пирожки((
10:59
Ivan Jackson
shur____ Невероятно! Это в штатах госпрограмма по допингу.____ нет это заговор вада которая хочет очернить американский спорт и их президента!
10:45
kashkovsky2010
Тоже "специальную панель" хочу, - СЭ подарил бы. Может "специальная панель" могла бы отслеживать и редактировать ошибки "авторов".
10:39
Lennon
И они ее оспорят да ещё и выиграют поди!
10:28
shur
Невероятно! Это в штатах госпрограмма по допингу.
10:26