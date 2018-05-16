10:23 | ДОПИНГ

Американские юниоры лишились золота ЧМ из-за допинга, медали перейдут россиянам

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Международная федерация плавания аннулировала результаты американских пловцов в эстафете на юниорском чемпионате мира-2017, который проходил в США. Напомним, что Мэтью Вилленбринг, участвовавший в соревнованиях, сдал положительную допинг-пробу на гидрохлоротиазид.

За это его наказали дисквалификацией на четыре месяца, начиная с 19 октября прошлого года.

Специальная панель приняла решение лишить сборную США результатов во всех трех эстафетах, в которых участвовал Вилленбринг. Таким образом, сборная России, которая стала второй в эстафете, получит золотые медали. В составе россиян выступали Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев.

Отмечается, что американская сборная может оспорить решение Международной федерации плавания.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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shur

Brother Beyond За допинг - четыре месяца дисквы? Вроде бы два года должны дать. Похоже, для американцев у ВАДА свои правила._____________ Это же юниоры. Все у них меньше.

11:22

Brother Beyond

За допинг - четыре месяца дисквы? Вроде бы два года должны дать. Похоже, для американцев у ВАДА свои правила.

11:12

shpasic

он не специально(( это всё бабушкины пирожки((

10:59

Ivan Jackson

shur____ Невероятно! Это в штатах госпрограмма по допингу.____ нет это заговор вада которая хочет очернить американский спорт и их президента!

10:45

kashkovsky2010

Тоже "специальную панель" хочу, - СЭ подарил бы. Может "специальная панель" могла бы отслеживать и редактировать ошибки "авторов".

10:39

Lennon

И они ее оспорят да ещё и выиграют поди!

10:28

shur

Невероятно! Это в штатах госпрограмма по допингу.

10:26

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