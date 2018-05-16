Американские юниоры лишились золота ЧМ из-за допинга, медали перейдут россиянам

Международная федерация плавания аннулировала результаты американских пловцов в эстафете на юниорском чемпионате мира-2017, который проходил в США. Напомним, что Мэтью Вилленбринг, участвовавший в соревнованиях, сдал положительную допинг-пробу на гидрохлоротиазид.

За это его наказали дисквалификацией на четыре месяца, начиная с 19 октября прошлого года.

Специальная панель приняла решение лишить сборную США результатов во всех трех эстафетах, в которых участвовал Вилленбринг. Таким образом, сборная России, которая стала второй в эстафете, получит золотые медали. В составе россиян выступали Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев.

Отмечается, что американская сборная может оспорить решение Международной федерации плавания.